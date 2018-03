Telstar gaat naar Oss voor drie punten.

VELSEN-ZUID - Telstar verspeelde zeven punten in de laatste vier wedstrijden. Vrijdagavond willen de Witte Leeuwen de volle buit halen op bezoek bij FC Oss.

Telstar staat nu op 53 punten en denkt met 55 punten wel verzekerd te zijn van de nacompetitie. Een overwinning in Oss is dus voldoende. Trainer Mike Snoei gaat ervan uit dat het vrijdag een spannende wedstrijd wordt, want FC Oss dingt ook nog mee om een plek in de play-offs.

Internationals

Andrija Novakovich, Rody de Boer en Senne Lynen zijn alle drie teruggekeerd van hun interlandverplichtingen. Novakovich debuteerde bij de Verenigde Staten in het duel tegen Paraguay. Rody de Boer stond op doel bij Jong Oranje en Senne Lynen speelde met de jeugd van België. De Boer en Novakovich beginnen vrijdag in de basis.

FC Oss mist spelers

Voormalig speler van Telstar Gyon Philips mist de wedstrijd vanwege een blessure. Ook Ferre de Regt, Thijs van Pol, Erik Quekel en Lesley de Sa van FC Oss zijn geblesseerd. Bij Telstar is iedereen fit.

Het duel tussen FC Oss en Telstar is vrijdagavond live te volgen in NH Sport op NH Radio.