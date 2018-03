Guus Til niet op een veld met Ronaldo: "Dat was wel jammer"

ZAANSTAD - Met de mooiste voetbalweek uit zijn loopbaan keerde Guus Til donderdagochtend weer terug bij AZ. De middenvelder verbleef de afgelopen interlandperiode bij het Nederlands Elftal. Waar hij debuteerde tegen Portugal. "Op dat moment besefte ik niet dat ik mijn debuut ging maken."

"Pas na de wedstrijd kwam het besef. Toch mooi dat ik een interland heb gespeeld." Guus Til kwam ruim tien minuten voor tijd in de ploeg tijdens de oefeninterland tegen de huidige Europees kampioen. Nu hij weer terug is bij zijn Alkmaarse teamgenoten staat hij voor even in het middelpunt. "Iedereen wil weten hoe het gegaan is, hoe de spelers zijn, hoe het niveau is en hoe ik ben opgevangen."

"Ik heb tijdens de trainingen goed mee kunnen draaien en de wedstrijd had misschien iets beter gekund. Maar goed het was ook m'n debuut. Dus ik denk dat ik niet te kritisch moet zijn." Blikt de twintigjarige middenvelder terug op zijn periode bij Oranje.

Als er sprake was van een kleine teleurstelling, dan was het wel dat Ronaldo vlak voor het debuut van de jonge AZ'er naar de kant toe ging. "Vond ik wel jammer, je kan ook niet alles hebben." Aldus een lachende Til over het mislopen van de voetbalontmoeting met de wereldster van Real Madrid.

Klik de video aan voor het hele gesprek met Guus Til over zijn ervaringen bij Oranje. Zaterdag speelt hij met AZ weer tegen ADO Den Haag, dit duel begint om 20.45 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.

