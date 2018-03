Snackbareigenaar Huizen blij na opheffen avondklok: "Perfect"

HUIZEN - De avondklok bij uitgaansgebied De Graaf Wichman in Huizen is afgeschaft. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt.

De gemeente heeft de afgelopen tijd de veiligheidsmaatregelen rondom het uitgaanscomplex geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat de inzet van beveiligers succesvol is. De zogenoemde 'deur-dichtregel' die per 16 februari was ingevoerd voor de ondernemers in de buurt komt hiermee te vervallen, aldus burgemeester Sicko Heldoorn.

Met het vervallen van de regel, mogen bezoekers op vrijdag en zaterdag weer tot 03.45 uur naar binnen bij Grand Café t heertje, eethuis Kambur, Pizzeria Marino en Irish Pub Holy Moly. De sluitingstijd van de horeca Graaf Wichman blijft 04.00 uur.

Yahya Ceylan, van Snackbar Kambur, reageert opgelucht. Hij liep door de ingestelde avondklok naar eigen zeggen elk weekend honderden euro's mis. "Het is perfect", laat hij weten aan NH Nieuws. "Niemand was blij; de klanten niet en wij ook niet."