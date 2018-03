Tiener steekt medescholier in arm: "Hij bloedde heel erg"

PURMEREND - De vader van de 15-jarige Terence kreeg maandag de schrik van zijn leven toen hij een telefoontje kreeg van school. Zijn zoon was door een medescholier in zijn arm gestoken. Tijdens een les bloemschikken stormde de tiener uit het niets op zijn zoon af. Vader Asbjorn snelde na het telefoontje direct naar de school, maar tot zijn verbazing hadden ze bij het Clusius College totaal nog geen actie ondernomen.

Toen Asbjorn aankwam trof hij zijn zoon aan met een flinke steekwond. "Hij bloedde heel erg, de conciërge heeft eerste hulp verleend en mijn zoon bleef erg kalm", zegt de geschrokken vader tegen NH Nieuws. Gek genoeg had nog niemand binnen de school de hulpdiensten gebeld. "Ik wilde de directeur spreken om te vragen waarom de politie en ambulance niet gebeld zijn. Ik zei: 'Dit kan toch niet!', daar ben ik boos om", vertelt Asbjorn.

De 14-jarige dader zou veel gepest worden en zou Terence niet bewust uitgekozen hebben. "Hij rende door de klas en zei: 'Ik ga iemand neersteken'. De actie was niet gericht tegen mijn zoon, maar Terence schoof zijn tafel naar hem toe en stond op. Toen heeft 'ie mijn zoon in zijn arm gestoken", schetst vader Asbjorn het incident. Uiteindelijk moesten Asbjorn en zijn ex zelf de dokterspost bellen. "Daarop kwamen er wel allemaal eenheden naar de school." De politie bevestigt tegenover NH Nieuws dat er een 14-jarige jongen is aangehouden. Hij is dezelfde avond nog vrijgelaten.

In tegenstelling tot Terence is de dader sindsdien niet meer op school verschenen. Volgens de directeur van de school blijft hij voorlopig ook thuis. Hij is niet formeel geschorst. Hoewel de directeur met de situatie in zijn maag zit, was er volgens hem na het incident geen sprake van paniek. "Ik begrijp de emoties, en normaal gesproken bel je 112, maar op het moment dat mensen hier aangeven dat er geen reden is tot grote paniek, dan niet. Daarna wilden we wel de politie inschakelen, maar dat was toen al gebeurd door de vader", zegt hij in een reactie op de kritiek van Asbjorn.

Het is nog niet duidelijk of de jongen terugkeert op het Clusius College. Daarover wordt binnenkort een besluit genomen.