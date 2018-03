Hilversum start kliklijn tegen illegale drankkoeriers

HILVERSUM - Inwoners van de gemeente Hilversum worden opgeroepen zich te melden als zij informatie hebben over illegale drankkoeriers.

Drankkoeriers, volgens een gemeentelijk persbericht ook wel 'wodkaboys' genoemd, zijn een groot probleem in Het Gooi. Zij verkopen via onder meer Whatsapp alcoholische dranken en bezorgen deze thuis of op straat. Ook wordt er alcohol verkocht aan minderjarigen.

"Er zijn al meerdere malen jongeren opgenomen in het ziekenhuis na een bestelling bij een drankkoerier", stelt de gemeente. "De gemeente treedt daarom hard op tegen dergelijke illegale koeriers en heeft daarbij uw hulp bij nodig." Via een website kunnen inwoners (anoniem) informatie achterlaten over drankkoeriers.

Kofferbak

Het bestuur van de mediastad maakt zich al tijden zorgen over het alcoholgebruik onder jongeren. Uit onderzoek bleek eerder al dat minderjarigen eenvoudig aan alcohol kunnen komen.

Eind vorig jaar kreeg een drankkoerier een boete van 1.360 euro. Een man bleek toen alcohol te verkopen vanuit de kofferbak van zijn auto.