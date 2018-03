Deel dit artikel:











Karsten Tenten in mei alweer open in tijdelijk pand Foto: HFV

ZWAAG - Begin deze maand werd Karsten Tenten, de tentenspecialist in Zwaag, getroffen door een zware brand die het hele bedrijfspand inclusief inboedel in de as legde. Sindsdien is de bedrijfsleiding niet bij de pakken neer gaan zitten. Al snel werd gekeken naar doorstartmogelijkheden en vandaag werd bekend dat er een tijdelijk pand is gevonden dat aan de eisen voldoet.

"Dat klopt, morgen tekenen we officieel voor een nieuw pand", laat bedrijfsleider Jan Willem Algra weten aan NH Nieuws. "Het pand ligt op 400 meter van het oude gebouw en telt 3.600 vierkante meter. Daar kunnen we alles in kwijt wat we voorheen ook hadden." Lees ook: Veel verdriet maar ook hoop na brand Zwaag: "We laten de traan die erbij hoort" Algra doelt hiermee op ruimte voor productie en ruimte voor de winkel. "We gaan er gewoon weer alles verkopen, er komt een tentenshowroom en mensen kunnen er weer een groot scala aan kampeerspullen vinden." Lees ook: Allesverwoestende brand tentenwinkel Zwaag niet aangestoken Karsten Tenten blijft net zo lang in het pand tot het oude gebouw weer volledig opgebouwd is. Algra schat in dat dit zo'n anderhalf jaar gaat duren. Hoe ze het nieuwe verblijf hebben gevonden? "Het stond te huur en voldeed aan onze eisen, heel simpel." Lees ook: Terugkijken: Mogelijk asbest vrijgekomen bij zeer grote brand in Zwaag De nieuwe winkel opent in mei haar deuren.