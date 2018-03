Deel dit artikel:











FIT! #8 | Ontbijt met Maureen Foto: FIT!

AMSTERDAM - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfit tot paardentherapie. In FIT! #8 neemt Maureen je mee in haar ontbijtroutine.

Eén van de passies van Maureen is koken. Ik ben geen topchef maar toch wel een beetje een keukenprinses!", zegt ze daarover. "De grootste uitdaging met een samengesteld gezin met vier kids is eten op tafel krijgen wat lekker maar vooral voedzaam en gezond is." Vandaag deelt Maureen drie recepten die ze regelmatig voor haarzelf en haar gezin maakt. Alle drie de recepten bevatten: havermout! Bekijk in de vlog wat je hier allemaal voor lekkers van kunt maken. Eet smakelijk! Heb je vragen of suggesties wat betreft gezonde recepten? Laat het vooral weten. Stuur een mailtje naar maureen.dutoit@nhmedia.nl.