Camping Petten herkent landelijke daling aantal Paasbezoekers niet: "Minder toeristen? Niet hier!"

PETTEN - Vanwege het grillige weer en het feit dat Pasen vroeg valt dit jaar, zouden er minder toeristen ons land komen bezoeken vanaf komend weekend. Bij Camping Corfwater in Petten merken ze daar weinig van. Daar staan de campers en caravans in de rij om het terrein op te rijden.

Bij de receptie staat vanmiddag een kleine rij gasten die zich willen inschrijven: van het landelijke beeld dat we het dit jaar met minder toeristen moeten doen, is niks te zien. "We merken we hier niks van", zegt mede-eigenaar Mike Schouten. "Ik denk dat de werking van de kust en het feit dat het bollenseizoen voor de deur staat, ervoor zorgt dat we genoeg mensen trekken om in ieder geval zelf weer uitverkocht te raken."

Een aantal Duitse gasten met caravan staat in een rij opgesteld om de camping op te rijden. De meesten hebben zo'n drie a vier uur gereden. "We komen hier voor de rust en je zit vlak aan het water", vertelt één van hen, terwijl hij richting de zee wijst. "We zijn hier voor de tweede keer en hebben ook voor mei geboekt. Dat wordt de derde keer", vertelt een ander. "We vinden het hier klasse!"

André Linning is beheerder van camping Corfwater. Hij is blij dat alles weer begint: "Heerlijk! Ik ben blij dat de mensen er zijn. Gezelligheid, reurigheid. Ik heb de camping opgestart richting het voorseizoen, zo in mijn eentje. Dan is het af en toe wel even stil. Niks mis mee hoor. Maar mensen om me heen! Ik hou van mensen. Gezellig."

Plekken vrij

De camping heeft dus geen last van het landelijke beeld dat er minder toeristen komen dit jaar rond Pasen. Maar een plekje is er nog wel te krijgen, zegt Mike Schouten: "Ja hoor, als je er op tijd bij bent. Zoals je ziet schieten we al aardig op, maar vooraslnog kunnen mensen zich nog melden bij de receptie. Maar wacht niet té lang. Want dan ben je te laat."