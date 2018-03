Laatste asielzoekerscentrum in Alkmaar sluit

ALKMAAR - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit het laatste asielzoekerscentrum in Alkmaar. Dat heeft het COA vandaag bekendgemaakt.

Het gaat om de vestiging aan de Robonsbosweg. Het centrum werd in mei 2016 geopend, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis. De locatie zou uiterlijk drie jaar lang open blijven. Nu gaat vestiging dus toch vroegtijdig dicht.

In het centrum is plek voor 590 asielzoekers. Eerder sloot al de vestiging aan de Picassolaan. Op 1 oktober gaan de deuren van het asielzoekerscentrum definitief dicht.

Samenwerking

"Met de sluiting van locatie Robonsbosweg en de eerdere sluiting van die aan de Picassolaan (oktober 2017) komt er een einde aan een periode van 30 jaar, waarin in Alkmaar asielzoekers zijn opgevangen", schrijft de gemeente in een persbericht. Volgens de gemeente is de afstemming met de omliggende buurt "in goede harmonie" verlopen.

De gemeente en het COA blijven de komende jaren samenwerken om asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten.