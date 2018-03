Middelgrote steden steeds meer in trek

AMSTERDAM - De druk op de woningmarkt is steeds duidelijker ook buiten Amsterdam merkbaar. Steden als Amstelveen, Haarlem, Weesp en Hilversum horen inmiddels tot de top 40 van meest populaire steden. Dat blijkt uit gegevens van Bouwfonds Property Development, BPD.

De top 3 van meest populaire gemeenten om te wonen zijn nog steeds Amsterdam, Utrecht en Den Haag, maar ook Amstelveen, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Weesp, Blaricum, Hilversum en Gooise Meren winnen aan populariteit. Opvallende stijgers zijn Weesp en Wijdemeren. Weesp dankt haar populariteit aan een grote nieuwbouwlocatie in de Bloemendalerpolder.

Door het opdrogen van het woningaanbod loopt het aantal verkopen in Amsterdam terug. Ook in Haarlem speelt dat probleem inmiddels. Het is duidelijk dat de kopers hun heil buiten de stad zoeken. Vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van 241.830 woningen verkocht. De gemiddelde woningprijs nam toe tot 263.000 euro, zo blijkt uit cijfers van BPD.

Wie in de regio Amsterdam een huis zoekt kan wellicht beter kijken in Castricum en Oostzaan, want deze gemeenten daalden in populariteit.