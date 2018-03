Erop uit in het paasweekend? Dit is er te doen in Noord-Holland!

NOORD-HOLLAND - Je hebt de paaseieren waarschijnlijk al ingeslagen en er staat ongetwijfeld ook wel een familiebezoekje op de planning. Maar wat ga je met de rest van je vrije paasweekend doen? Hoewel de weersvoorspellingen er nou niet bepaald florissant uitzien, is er in de provincie de komende dagen genoeg te doen. We zetten de mogelijkheden voor je op een rij!

Zo kunnen ouders met kinderen in alle uithoeken van Noord-Holland terecht. Veel attractieparken openen dit weekend weer voor het eerst de deuren en in meerdere speeltuinen zijn speciaal paaseieren verstopt die op Eerste- en Tweede Paasdag gezocht kunnen worden. Of ze dat droog kunnen doen, zal er om spannen. Het wordt volgens NH-weerman, Jan Visser, aan de koude kant. De temperatuur ligt onder de 10 graden. Ook kunnen er, vooral op maandag, buien vallen.

Lees ook: Paasweekend wordt wisselvallig: buien en zon

Weer of geen weer, ook op de kletsnatte momenten is er genoeg te beleven. Of het nu in één van de vele indoor-speelparken is, of op de tribune bij de Paasraces in Zandvoort: op onderstaande kaart staat een keur aan opties. Mocht er iets ontbreken op de lijst, laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl.