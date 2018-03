Deel dit artikel:











Onveilige oversteek Bussum niet aangepakt: "Ik voel me gepiepeld"

BUSSUM - De oversteek van de provinciale weg N236 in Bussum is te gevaarlijk, zo beweert de buurt. Twee jaar geleden gingen bewoners daarom samen met alle instanties naar de tekentafel. Maar nu het nieuwe plan af is, is het volgens de provincie te duur. "Ik voel me gepiepeld", aldus bewoner Chiel van Eendenburg.

Auto's zouden er veel te hard rijden en fietsers kunnen volgens de bewoners nauwelijks oversteken. "Er is helemaal geen ruimte", vindt ook Krijn Griffioen van de Fietsersbond. De bewoners willen daarom een rotonde. En iedereen, waaronder de brandweer en de politie, zou het daarover eens zijn geweest. Maar de provincie zegt nu de kosten van 1 miljoen euro te hoog te vinden. Zeer verdrietig

"Hoezo participatietraject? Het gebeurt gewoon niet", reageert Van Eendenburg verontwaardigd. De bewoners zijn "zeer verdrietig" dat de rotonde er na twee jaar misschien toch niet komt. Zeker omdat er al eerder is gebleken hoe gevaarlijk de weg is. Lees ook: Jongen (13) uit Kortenhoef overleden na ongeluk in Bussum Zo kwam de 13-jarige Tommyboy om toen hij even verderop overstak met de fiets. De plek waar dat gebeurde is inmiddels veilig gemaakt. Maar de bewoners willen dat ook deze gevaarlijke oversteek wordt aangepakt, om ongelukken te voorkomen. Kosten voor gemeenten

Volgens de provincie is het plan nog niet volledig van de baan. Na de coalitievorming gaat de provincie in gesprek met gemeenten, om te kijken of zij eventueel een deel van de kosten op zich willen nemen. Lees ook: Dodenweg N236 wordt aangepakt Maar de bewoners zien dat somber in. "Het is een provinciale weg, van de provincie. Allemaal forenzen tussen Weesp en Hilversum maken hier gebruik van, niet alleen mensen uit één gemeente", aldus Van Eenenburg. Ze blijven in elk geval strijden voor een veilige oversteek.