Twee 18-jarigen stelen motoren met grof geweld: "Ze reden vol gas op mij in"

ASSENDELFT - De politie heeft twee 18-jarige mannen uit Wijdenes en Nieuwe Niedorp aangehouden die worden verdacht van minstens twee motordiefstallen in Assendelft en Heemskerk. Bij een van die diefstallen rijden zij bewust op de motoreigenaar in met een auto en sleuren hem meters op het dak van de auto mee. Het slachtoffer raakt gewond aan zijn hoofd.

De twee motordieven gaan op subtiele wijze te werk. Een van hen dient zich aan als potentiële koper van een motor en spreekt af met de verkoper voor een bezichtiging. De verkoper stemt er nietsvermoedend mee in dat de koper nog even een keertje op en neer rijdt door de straat alvorens de motor af te rekenen. Maar aan het einde van de straat keert de koper niet om en gaat er vandoor.

Het slachtoffer van de motordiefstal in Assendelft, een 41-jarige man, vertelt aan de politie geen onraad te hebben geroken. "De deal was al rond", zegt hij. "Hij wilde alleen nog de straat op en neer om het even te voelen, zei hij. Het was een normaal verkoopgesprek en ik heb geen moment het idee gehad dat ik opgelicht zou worden, anders had ik hem niet laten rijden."

Aanrijding

Het slachtoffer laat het er niet bij zitten en loopt de wijk in om te kijken of hij nog een spoor van de motordief kan vinden. Twee straten verderop ziet hij een auto met een dichte aanhanger staan. "Met het idee dat de motor in de aanhanger was gezet riep ik iets naar ze en deed een aantal stappen de straat in", vertelt de Assendelftenaar. "De bijrijder sprong direct de auto in en de bestuurder reed vol gas op mij in."

De man komt via de motorkap op het dak van de auto terecht en probeert zich vast te houden aan het dak. Na een dollemansrit van naar eigen zeggen "misschien wel enkele honderden meters", laat hij los en komt hard op de straat terecht.

Tweede diefstal

Deze diefstal met gewelddadig einde, wordt later gelinkt aan een motordiefstal in Heemskerk. De 26-jarige verkoper van die motor trapt in dezelfde oplichttruc. Van de twee verdachten heeft de man uit Wijdenes bekend betrokken te zijn geweest bij beide diefstallen. De andere verdachte uit Nieuwe Niedorp zegt wel bij de diefstal in Heemsker aanwezig te zijn geweest, maar niet bij die in Assendelft.

Eén verdachte is ondertussen voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit voorlopig vast, laat de politie weten. De andere verdachte mocht na drie dagen vastzitten naar huis, maar blijft verdachte in beide zaken. De politie zet het onderzoek voort.