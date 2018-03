Pianist Cor Bakker breekt vinger bij ongeluk

AMSTERDAM - Beroepspianist Cor Bakker, bekend van televisieprogramma's als Paul de Leeuw en presentator bij NH Radio, heeft vanochtend op weg naar de opnames van zijn nieuwe radioprogramma 'De Keuze van Cor', bij een aanrijding zijn pink gebroken.

Op een kruising van de Jan van Galenstraat in Amsterdam werd Cor van de zijkant geramd door een automobilist die geen voorrang verleende. Hierdoor ging zijn auto spinnen, waarna hij op een andere automobilist gebotst is. Er leek in eerste instantie niets aan de hand te zijn, maar Cor merkte toch dat er iets mis was.

"Na tien minuten voelde ik dat mijn linkerhand behoorlijk pijn ging doen," vertelt Cor. "Eerst dacht ik dat het gewoon gekneusd was, maar het ging steeds meer pijn doen. De dokter vertelde me dat ik beter naar het ziekenhuis kon gaan." In het ziekenhuis werd vervolgens geconstateerd dat er een breukje in zijn linkerpink zat. De pink zit inmiddels in het gips.

Het is nog onbekend of Cor ooit nog muziek zal kunnen maken met zijn gebroken pink. "Het stomme is, ik kan eigenlijk helemaal niks anders. Ja, het enige waar ik mijn hand niet voor nodig heb is het radio programma, maar piano spelen zit er even niet in." Als er complicaties zijn kan het nog erg slecht uitpakken. Cor heeft zijn handen namelijk niet verzekerd.