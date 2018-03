Zandvoortse bode Arie Paap neemt alweer voor de vierde keer afscheid van een gemeenteraad

ZANDVOORT - Na een stormachtige periode van vier jaar heeft ook de gemeenteraad van Zandvoort het boek gesloten en breekt vanavond een gloednieuwe periode aan. Arie Paap werkt al jaren als bode voor de gemeente en ook hij werd tijdens de laatste raadsvergadering door de burgemeester in het zonnetje gezet.

Arie, een echte Zandvoorter, is al veertig jaar in dienst bij de gemeente Zandvoort. Eerst in de buitendienst op de vuilniswagen en nu al bijna weer twintig jaar als bode. Hij begint vanavond, samen met zijn vaste collega Mario, aan zijn vijfde raadsperiode.

Netjes zijn

"Het is een interessant vak. En het is niet alleen maar koffie schenken, hoor. We draaien moties uit, houden de publieke tribune in de gaten en we helpen bij onder meer bij bruiloften en Sinterklaas. Een mooie ervaring was bijvoorbeeld de bruiloft van Yvonne van Gennip", aldus Arie. Hij moet in de raadszaal wel letten op wat hij zegt. "Op de vuilniswagen floepte je er nog wel eens wat uit, hier moet je wel op je woorden passen."

Afscheid

Arie neemt dus ook afscheid van de raadsleden, met wie hij vier jaar nauw heeft samengewerkt. Wie hij dan het meeste gaat missen? "We moeten ons als bode natuurlijk neutraal houden, anders kan je je werk niet goed doen", aldus de bode. "Maar uiteraard vind je het van sommige mensen wel jammer dat ze gaan." Net als de raadsleden, kregen ook Arie en Mario bloemen en een 'cartoon-portet' door de burgemeester uitgereikt, als dank voor hun inzet de afgelopen vier jaar.

Soms werd het afscheid de raadsleden ook een beetje te veel. Bijvoorbeeld toen Belinda Göransson- Van Kerkwijk (VVD) een afscheidsspeech hield voor 'haar maatje' Jerry Kramer, met wie ze twaalf jaar lang lief en leed deelde in de gemeenteraad.