Toekomst stadsstrand De Oerkap nog niet beklonken: "Maar wel hoop op goed nieuws" Foto: StadStrand de Oerkap

HAARLEM - Het nieuwe seizoen van stadsstrand De Oerkap in Haarlem begint zondag in (lichte) onzekerheid over de toekomst. De kans is nog wel groot dat de exploitanten het strandje en de oude Drijfriemenfabriek overnemen van de gemeente. "Er zijn nog knelpunten. Maar die kunnen we steeds meer doorstrepen. Ik hoop vóór de zomer zekerheid te hebben", zegt exploitant Robin Ruben.

Een jaar geleden streden vaste gasten voor het strandje. Zij hoopten dat de gemeente het terrein zou doorverkopen aan de stichting die het stadsstrand wil voortzetten en meteen de Drijfriemenfabriek wil behouden voor muzikanten als oefenruimte. Het zandterras ligt tussen het spoor en de Prinsenbrug aan het Spaarne. Lees ook: Haarlemmers willen stadsstrand behouden De gemeenteraad besloot het bezit niet aan de hoogste bieder te verkopen. De gemeente wil het terrein en de oude fabriek van de hand doen, omdat het in slechte staat verkeert. Maar, eerst moest de gemeente van de raad onderhandelen met de huidige gebruikers. Zij hebben een levendige uitgaansgelegenheid gemaakt van een doods stukje stad. Vergunning De onderhandelingen zijn nu, aan het begin van het nieuwe seizoen, echter nog steeds nog niet afgerond. Wel is er weer een vergunning voor zes maanden verleend. Robin Ruben spreekt de hoop uit dat de overname 'voor de zomer is beklonken.' Ruben: "Het is hard werken om de koop te realiseren en ook een stuk ingewikkelder dan we dachten. Maar iedereen is nog steeds positief en we gaan ervan uit dat het lukt. Ik wil nu nog niets zeggen over de plannen die we hebben met het gebied." Duidelijk is dat de gemeente als eis stelt dat er een loopboulevard met fietspad moet komen. Tal van Haarlemse bands zoals Sue The Night en Chef'Special repeteren met grote regelmaat in de oude drijfriemenfabriek. Gebruikers en gasten en de buren aan de andere kant van de Oudeweg zijn bang dat een projectontwikkelaar het gebied in handen krijgt en er hoge flats gaat bouwen.