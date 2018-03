Deel dit artikel:











Ook Transavia staakt sigarettenverkoop aan boord Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - In navolging van KLM stopt ook Transavia met de verkoop van sigaretten in zijn vliegtuigen. De luchtvaartmaatschappij vindt sigarettenverkoop niet meer van deze tijd. Ook is de vraag naar sigaretten de afgelopen jaren al flink gedaald, zo laat commercieel directeur Erik-Jan Gelink weten.

"In deze tijd, waar gezond leven steeds belangrijker wordt, vinden we verkoop van sigaretten niet meer bij ons passen." Transavia adverteert sinds afgelopen december al niet meer voor sigaretten, die alleen op vluchten naar bestemmingen buiten Europa werden verkocht. Vanaf zondag zijn sigaretten niet meer te koop. Lees ook: KLM stopt met verkoop sigaretten aan boord KLM liet eerder deze maand al weten per 1 juni te stoppen met de sigarettenverkoop aan boord. Beide luchtvaartmaatschappijen, die tot hetzelfde concern behoren, laten weten sigaretten te vervangen door andere producten.