Verdachte van gewelddadige verkrachting in Amsterdam opgepakt na DNA-match Foto: AT5

AMSTERDAM - Een 32-jarige man is gisteren opgepakt omdat hij wordt verdacht van het verkrachten van een jonge vrouw bij het Amstelpark in Amsterdam in het voorjaar van 2016.

Het slachtoffer fietste in de nacht van 17 op 18 maart langs het Amstelpark aan de zijde van de Amstel, toen ze bij De Borcht door de verdachte van haar fiets werd gesleurd en de bosjes in werd getrokken. Uiteindelijk wist ze roepend de aandacht van verschillende fietsers te trekken, die haar te hulp schoten. Terwijl omstanders zich om het slachtoffer bekommerden, ging de belager ervandoor. Het slachtoffer liep een hersenbloeding en een gebroken oogkas op door het geweld. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen, waar ze dagen moest blijven. Lees ook: Slachtoffer verkrachting Amstelpark Amsterdam lag dagen in ziekenhuis De recherche kwam de verdachte op het spoor omdat onlangs DNA van hem was afgenomen in verband met een veroordeling voor een misdrijf. Dat DNA kwam overeen met sporen die na de verkrachting waren gevonden. De verdachte is verhoord en wordt morgen voorgeleid voor een rechter-commissaris. Het onderzoek is nog niet afgerond en de verdachte zal nog nader worden gehoord.