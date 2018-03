Merkvervalste kleding onderschept in Rijsenhout en Amsterdam

RIJSENHOUT - De FIOD heeft gisteren vier verdachten aangehouden op verdenking van handel in merkvervalste kleding. De importeur, iemand die de kleding voorzag van labels en logo’s, een handelaar en zijn compagnon zijn aangehouden.

De FIOD heeft in het onderzoek naar de verdachten woningen en bedrijfspanden in Rijsenhout, Amsterdam en Almere doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op kleding, administratie, zo'n 20.000 euro cash en apparatuur om kleding en schoenen te voorzien van merknamen.

Het viertal handelde in kleding in het duurdere segment, meldt de FIOD.