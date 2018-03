Telstar-trainer Mike Snoei: "Je ziet pas hoe belangrijk Frank Korpershoek is, als hij er niet bij is"

VELSEN-ZUID - Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek hoopt vrijdag tegen FC Oss zijn 300e wedstrijd voor Telstar te spelen. Korpershoek maakt dan deel uit van een select gezelschap dat meer dan 300 wedstrijden speelde voor de Witte Leeuwen.

Fred Bischot is met 372 wedstrijden de recordhouder bij de Witte Leeuwen, gevolgd door Frans van Essen met 360 wedstrijden. Ook de huidige assistent-trainer Anthony Correira heeft 54 wedstrijden meer gespeeld dan Korpershoek en staat daamee op de derde plek. Korpershoek heeft al een contract voor komend seizoen op zak, dus hij kan nog aardig wat duels spelen: "Zolang ik het plezier in het spelletje hou, ga ik door. En dan zie ik wel waar het eindigt."

Trots

Trainer Mike Snoei is ook trots op zijn aanvoerder: "Het is niet niks om driehonderd wedstrijd te spelen. We hebben Frank afgelopen week dan ook met de spelersgroep in het zonnetje gezet." Het debuut van Korpershoek wasd op 18 augustus 2006. Hij mocht een aantal minuten meespelen tegen Helmond Sport. Korpershoek: "Ik weet niet meer zoveel van die wedstrijd. Maar we speelden toen ook twee wedstrijden in een weekeinde." Toen Korpershoek een paar weken later zijn basisdebuut maakte, scoorde hij twee doelpunten. In totaal staat de teller bij de aanvoerder op tien goals.

El Capitano

Een paar weken geleden kreeg Korpershoek van zijn medespelers de bijnaam 'El Capitano'. Een bijnaam waar de 33-jarige aanvoerder trots op is: "Het is de waardering voor wat ik doe en het is vooral leuk omdat mijn collega's het hebben bedacht." Korpershoek begint vrijdag FC Oss op zijn vertrouwde stek op het middenveld.

FC Oss - Telstar begint vrijdagavond om 20.00 uur en is natuurlijk live te horen in NH Sport op NH Radio.