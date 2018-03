Telstar zegt contracten op

VELSEN-ZUID - Telstar heeft formeel de contracten van vier spelers opgezegd. De club moet dat voor 1 april doen, omdat de aflopende contracten anders automatisch verlengd worden.

Edo Knol, Liban Abdulahi, Osama Zamouri en Junior Toretta hebben alleen vier een formele ontslagbrief in de bus gehad. Technisch manager Piet Buter benadrukt wel dat het niet betekent dat het kwartet ook daadwerkelijk moet vertrekken: "Toretta heeft een optie in zijn contract, maar hij is ook lang geblesseerd geweest. Daarom zijn we tot deze stap overgegaan." Buter liet verder weten de komende weken met de spelers te spreken over de mogelijkheden die er zijn voor komend seizoen.

Shadrach Egan

De van Go Ahead Eagles gehuurde Shadrach Egan is per direct vertrokken bij Telstar. Egan werd in de winterstop gehuurd nadat Mo Osman naar Heracles Almelo was vertrokken. De middenvelder kwam echter met een blessure naar Velsen-Zuid en is nog altijd niet wedstrijdfit. Telstar besloot vervolgens om Egan terug te sturen naar Deventer. Telstar en Go Ahead Eagles gaan op zoek naar een financiële oplossing.