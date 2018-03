LIVE basketball: Apollo Amsterdam - Weert

AMSTERDAM - Als de basketballers van Apollo Amsterdam vanavond winnen van het onderaanstaande BAL Weert, dan nemen ze de zesde plek over van Leeuwarden. Die zesde plek geeft recht op deelname aan de eerste ronde van de play-offs. De wedstrijd is hier vanavond live te volgen.

De Amsterdammers zetten afgelopen zaterdag al een goede stap richting de play-offs door de uitwedstrijd te winnen van Rotterdam, dat op de vijfde plek staat. De laatste wedstrijden waren de Amsterdammers vaak vlak bij een overwinning, maar zaterdag lukte het dan eindelijk weer.

Apollo heeft nog wat goed te maken tegen Weert dat de eerste thuiswedstrijd in Amsterdam won na drie verlengingen (109-114), terwijl de twee uitwedstrijden ruim werden gewonnen door Apollo met 54-79 en 55-80.

Het is nog de vraag of aanvoerder Dimeo van der Horst, Aron Royé, Rens van Ravensteijn en Mack Bruining op tijd hersteld zijn van hun blessures om vanavond mee te spelen.

Het duel in de Apollohal begint om 20.30 uur en is hier te volgen via de livestream.