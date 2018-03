FC Volendam neemt afscheid van elf contractspelers

VOLENDAM - Bij FC Volendam hebben tien voetballers te horen gekregen dat hun contract niet wordt verlengd of dat de optie niet zal worden gelicht. Van Luis Pedro en Henny Schilder was al duidelijk dat ze de club gaan verlaten, maar ook Rafik el Hamdi, Dylan Mertens, Nick Zeijlmans, Ali Ulusoy, Stan Veerman, Gani Meholi, Kyle Saffrie en Rodney Smorenberg moeten hun heil elders zoeken. Keeper Hobie Vehulst besloot om niet op de aanbieding van FC Volendam in te gaan.

Met het naderen van 1 april moeten voetbalclubs duidelijkheid scheppen over de toekomst van hun contractspelers. Voor Mertens maakt trainer en technisch manager Misha Salden nog wel een voorbehoud. "We heben zijn contract opgezegd, maar we kijken nog hoe het de komende weken gaat. Dat is een cruciale positie voor ons en dan willen we niet door voor een rol op de bank. Met een aantal jongs uit de jeugd zijn we nog in gesprek." Zo gaat FC Volendam nog praten met Kay Tejan en Kyle Saffrie.

Ties Evers, Paul Kok, Mitchell Michaelis en Jordy Hilterman hebben een aanbieding op zak. Met dit trio gaat de club nog verder in gesprek. Salden: "Ze hebben de aanbieding in beraad en ik verwacht daar na Pasen duidelijkheid over." Met de aan zijn kruisband geblesseerd geraakte Erik Schouten is FC Volendam ook nog in gesprek.

