Voormalig ambtenaar Hilversum veroordeeld voor smaad

HILVERSUM - Een 40-jarige man uit Hilversum is veroordeeld voor smaad. Het gaat om een incident uit 2015 toen hij als systeembeheerder werkte voor de gemeente Woerden.

De man plaatste toen een bericht online waarin hij een voormalig wethouder van de gemeente Woerden beschuldigde van fraude. Hij gebruikte hierbij speciale software om anoniem te blijven, maar nadat de wethouder in kwestie aangifte had gedaan is de identiteit van de systeembeheerder toch openbaar gemaakt.

De politierechter vond het woord fraude in deze context inderdaad schadelijk en heeft daarom de man veroordeeld voor smaad. Hij heeft hier echter geen straf bij gekregen. Er is namelijk een publiek belang dat er klokkenluiders zijn die integriteitskwesties van politici en openbaar bestuur durven aan te kaarten.

Volgens de rechter had de man een andere methode moeten gebruiken om zijn beschuldigingen naar buiten te brengen, zoals via de klokkenluidersregeling van de gemeente Woerden.