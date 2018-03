Joey Veerman grote afwezige bij FC Volendam

VOLENDAM - Zonder spelbepaler Joey Veerman reist FC Volendam vrijdag naar Friesland voor de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Alex Plat vervangt de middenvelder. Ties Evers keert terug van een schorsing, waardoor Mo Betti weer op de bank plaatsneemt.

Veerman ging zondag in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Den Bosch voortijdig naar de kant en heeft een blessure aan zijn onderbeen. "Hij heeft er een flinke tik op gehad en dan is een paar dagen te kort om te kunnen spelen. We hopen dat Joey er maandag weer bij is. Alex is zijn logische vervanger. We houden het bij onze eigen speelwijze en kunnen dat altijd nog veranderen", aldus trainer Misha Salden.

Nog twaalf punten

Met Cambuur treft FC Volendam een directe concurrent die zich wil plaatsen voor de play-offs. Beide ploegen hebben 39 punten en komen op dit moment net één punt te kort op plek elf, een waarschijnlijke nacompetitie-plaats. Toch wil Salden niets weten van een alles-of-niets duel. "Nee, ik zie dat niet zo. We moeten nu niet in paniek raken als we een keer verliezen. Ik denk dat we nog twaalf punten moeten hebben. Met nog twaalf wedstrijden te spelen, is dat mogelijk."

Je kunt SC Cambuur tegen FC Volendam morgenavond rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport. De aftrap van het duel in Leeuwarden is om 20.00 uur. De uitzending begint een uur eerder.

Opstelling: Verhulst; Evers, Tol, Klinkenberg, Smal; Visser, Plat, Vlak; Doodeman, Stroo en Antwi

