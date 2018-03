De Peiling: Verbod op nieuwe cv-ketels op gas vanaf 2021?

NOORD-HOLLAND - De Vereniging Eigen Huis is niet enthousiast over de plannen om de cv-ketel op gas vanaf 20121 te verbieden. De alternatieven zijn duur, staan nog in de kinderschoenen en zorgen mogelijk voor veel geluidsoverlast.

Vooruitstrevende plannen

Een brede coalitie van milieuorganisaties, fabrikanten van cv-ketels, installateurs en energiebedrijven presenteerden woensdag het plan om de huidige cv-ketel op gas over drie jaar te verbieden. Vanaf 2021 zou een cv-ketel aan het eind van zijn levensduur alleen nog mogen worden vervangen door een warmtepomp, zonnewarmte, stadsverwarming of een hybride systeem dat deels op gas en deels electrisch warmte opwekt. De plannen zijn enthousiast in ontvangst genomen door oud PvdA topman Diederik Samsom, die tegenwoordig als groene adviseur voor de overheid werkt.

Groene ambities

Het verbieden van de ouderwetse cv-ketel zou passen in de milieu-ambities van het kabinet. Dat wil het gebruik van aardgas en de uitstoot van CO2 fors terugdringen. 90 procent van de huizen in Nederland wordt nu nog verward door een gasgestookte cv-ketel.

Duurder

Als de plannen doorgaan betekent dit voor de consument dat vanaf 2021 de verwarming in huis veel duurder wordt. Een cv-ketel kost gemiddeld 2.000 euro, een warmtepomp kost al snel 9.000 euro en een hybride systeem rond de 6.000 euro.

Warmtepomp nog in ontwikkeling

"De technologie van de warmtepompen is volop in ontwikkeling en de prijs hoog,” zegt woordvoerder Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis in het Algemeen Dagblad. "Bovendien werkt de warmtepomp enkel in goed geïsoleerde huizen. Wie in een oud of monumentaal pand woont, moet zijn woning eerst uitgebreid isoleren. Dan hebben we het over nieuw glas, andere radiatoren. Dat kost gauw tienduizenden euro’s."

Geluidsoverlast

De massale aanleg van warmtepompen leidt bovendien tot een ‘kakofonie van geluid’ in Nederlandse straten, vreest Eigen Huis. Bij een warmtepomp wordt er een installatie met ventilator op het dak of aan de gevel geplaatst. "Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als hele straten zo’n pomp met zo'n ventilator aan de buitenkant van het huis hebben. Dat leidt tot een permanent gebrom in woonwijken.”

Slap compromis

Niet alle milieuorganisaties doen mee aan het plan. Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid, vindt het voorstel maar een slap compromis. Ze had liever gezien dat Nederland in een keer was overgestapt op de warmtepomp. Dat heeft als voordeel dat de gaskraan sneller dicht kan en de CO2 -uitstoot harder daalt, maar zorgt voor nog meer kosten bij huiseigenaren.

Wat vind jij?

Is het een goed idee of niet, de ouderwetse cv-ketel verbieden en overstappen naar verwarming die minder of geen gas gebruikt? We horen graag hoe jij daar over denkt?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl