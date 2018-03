Rik van de Westelaken nieuwe presentator Wie is de Mol?

HILVERSUM - Rik van de Westelaken wordt de nieuwe presentator van het populaire programma Wie is de Mol? van AVROTROS. Dat heeft de omroep vandaag bekendgemaakt.

Sinds Art Rooijakkers bekendmaakte dat hij de omroep inruilt voor een baan bij RTL, begonnen speculaties over wie zijn opvolger zou zijn. Namen als Ellie Lust en Jan Versteegh werden genoemd, maar geen van hen kreeg de baan.

Vanmorgen maakte de omroep een eind aan alle speculaties. Van de Westelaken begint 1 mei bij de omroep en zal naast Wie is de Mol? ook het dagelijkse nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag gaan presenteren, meldt AvroTros. Bij EenVandaag vervangt hij Pieter Jan Hagens, die een wereldreis gaat maken. Eerder werkte Van de Westelaken voor de NOS, Net5 en SBS.

Grote eer

Van de Westelaken, die Wie is de Mol? in 2015 won, vindt het een grote eer dat hij het programma mag gaan presenteren. "Dit is een fantastische volgende stap, die heel natuurlijk aanvoelt. Onder Arts bezielende leiding is het programma alleen maar populairder geworden - en ik ga heel erg mijn best doen om het ook komend seizoen tot een succes te maken."

AVROTROS-mediadirecteur Bart Barnas noemt de presentator een 'multi-inzetbaar talent'. "De komst van Rik voelt als een puzzelstuk dat op zijn plaats valt. Met zijn journalistieke achtergrond is hij een waardevolle aanvulling op het EenVandaag-presentatieteam en met Rik als presentator van Wie is de Mol? vertrouwen wij erop het succes van het programma voort te zetten."