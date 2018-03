Uitslag referendum inlichtingenwet: meerderheid is tegen

NOORD-HOLLAND - Bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) vorige week woensdag heeft ruim 49,4 procent van de Nederlanders tegengestemd. Dat heeft de Kiesraad vandaag bekendgemaakt. De voorstemmers kwamen op ruim 46,5 procent. Ruim 4 procent stemde blanco.

De definitieve uitslag wijkt nauwelijks af van de voorlopige uitslag vorige week. Toen kwam het nee-kamp uit op 49,5 procent. Bij de voorstemmers was het voorlopige percentage ook praktisch gelijk. De opkomst is vastgesteld op iets meer dan 51,5 procent, ruim boven de drempel van 30 procent die nodig is om een referendum geldig te maken.

Ook in Noord-Holland hebben de meesten tegen gestemd: 48,9 procent stemde tegen en 47,2 procent van de Noord-Hollanders is voor. De rest van de stemmen was blanco.

Nu het nee-kamp heeft gewonnen, moet het kabinet de inlichtingenwet opnieuw bekijken. Het referendum is niet bindend en het kabinet hoeft de wet niet in te trekken. Maar het kabinet zal niet over een nacht ijs gaan bij de weging van de uitslag, kondigde vicepremier Kajsa Ollongren al aan.

Privacy

De nieuwe wet, die door tegenstanders ook wel 'Sleepwet wordt genoemd, moet de diensten AIVD en MIVD meer bevoegdheden geven, maar tegenstanders vrezen dat het streven naar meer veiligheid ten koste gaat van de privacy.