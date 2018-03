Grote stroomstoring in Amsterdam: drieduizend huishoudens getroffen

AMSTERDAM - (AT5) Duizenden huishoudens in de binnenstad van Amsterdam en in de Amsterdamse wijk de Pijp zitten momenteel zonder stroom.

Liander meldt dat huishoudens in de postcodegebieden 1073, 1074 en 1017 zonder elektriciteit zitten. Een woordvoerder van Alliander meldt dat het om drieduizend aansluitingen gaat.

Over de oorzaak is nog niets bekend, maar er is een monteur onderweg om het euvel te verhelpen, zo bevestigt de woordvoerder. "We denken dat ze met twee uur weer stroom hebben."

De getroffen buurten zaten eerder deze maand ook een flinke periode zonder stroom. Die werd ingeleid door een medewerker van Liander, die bij werkzaamheden een verkeerde kabel doorknipte.