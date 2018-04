Brandweer Dirkshorn lokt nieuwe vrouwen met Ladies Night: "Echt een mooi vak!"

DIRKSHORN - De Brandweer in Dirkshorn heeft een nieuwe manier bedacht om vrijwilligers binnen te halen. Op 9 april wordt er een Ladies Night gehouden, uiteraard speciaal om nieuwe vrouwen te werven. Het korps heeft geen tekort maar zit wel krap en wil de gelederen graag op peil houden.

"We zagen Ladies Night bij de bioscoop en dachten dat kunnen wij ook!", vertelt bevelvoerder Gerard van der Werff van de kazerne in Dirkshorn. De avond wordt wel even steviger dan een romantische film en een lekker wit wijntje. "Het wordt flink aanpoten. De dames mogen zelf aan de bak. Ze gaan zelf dingen ondernemen en ontdekken."

Judith Blokker is één van de vijf vrouwen die nu al bij het korps aan de slag is. "Het mooie is om mensen te helpen en de collega's". Zij zou het vak van brandweervrijwilliger zeker aanraden. "Het is echt leuk. Een mooi vak." Maar wat moet je in je hebben om een goede brandweervrouw te worden? "Je moet willen samenwerken, collegialiteit. Hulpvaardig zijn, sociaal, een beetje flexibel en gewoon."

Stevig in je schoenen

Veel wil de bevelvoerder nog niet verklappen over de avond, behalve dat je stevig in je schoenen moet staan. "Het is een mooi vak", zegt Van der Werff, "Maar er gaat ook een hoop vrije tijd in zitten. Daar krijg je ook weer een hoop voor terug: een geweldige groep mensen."

De Ladies Night in Dirkshorn wordt gehouden op 9 april om 19.00 uur bij de kazerne aan de Dorpsstraat. Aanmelden kan via brandweerdirkshorn@gmail.com.