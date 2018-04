Deel dit artikel:











Ransdorp in vogelvlucht: wat herken jij allemaal?

RANSDORP - Met z'n stompe kerktoren en ligging in het weidse landschap is Ransdorp een lust voor het oog. Voor NH Nieuws reden om het dorpje, dat sinds 1921 bij Amsterdam hoort, in vogelvlucht te filmen met een drone. Dat levert prachtige plaatjes op.

Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de weilanden en het water die Ransdorp tussen zich in klemmen. Op de beelden is de karakteristieke kerktoren vanuit verschillende perspectieven goed te zien. De toren dateert uit de 16de eeuw. Omdat het geld op was, is er nooit een spits op gebouwd. Nog meer leuke weetjes? Bekijk de video hierboven en geniet van de mooie plaatjes!