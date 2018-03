Aantal mantelzorgers steeds verder omlaag

NOORD-HOLLAND - Het aantal mantelzorgers dat beschikbaar is per thuiswonende 85-plussers, zal de komende jaren steeds verder afnemen. Op het onderstaande kaartje kan je zien hoe het in jouw gemeente zal zijn in de toekomst.

Dit vooruitzicht is gebaseerd op cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Culureel Planbureau (SCP). Uit de cijfers blijkt dat de hoeveelheid mantelzorgers per thuiswonende 85-plusser in 2040 in bijna elke gemeente gehalveerd zal zijn.

Ook het onderlinge verschil tussen gemeenten zal in de komende jaren steeds groter worden. Zo zal de gemeente Amsterdam er steeds meer boven uit gaan springen en zullen gemeenten in de Noordkop steeds verder onderaan het lijstje komen te staan.

"Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten," aldus de website van de Rijksoverheid. De groep die het meest afhankelijk is van mantelzorg is de thuiswonende 85-plusser.

Kent u iemand die veel baat heeft bij een mantelzorger?

