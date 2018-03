'Slachtoffer NDSM-werf is broer van kroongetuige in liquidatieproces'

AMSTERDAM - Het slachtoffer van de schietpartij op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord zou de broer zijn van de kroongetuige in een liquidatieproces. Dat meldt Het Parool op basis van meerdere goed ingevoerde bronnen. Het zou gaan om de broer van Nabil Bakkali.

Nabil Bakkali zou zelf betrokken zijn bij de voorbereidingen van een liquidatie en liep vorige week over naar justitie. De kroongetuige verklaarde vervolgens dat Ridouan Taghi en Said Razzouki de opdracht hebben gegeven voor een reeks moorden in de onderwereld.

Volgens Het Parool werd Bakkali al ernstig bedreigd voordat hij ging praten met justitie. Er werd gezegd dat 'iedereen van hem zou gaan slapen' (zou worden doodgeschoten) als hij zijn mond open zou doen, meldt de krant.

De politie kan de identiteit van het slachtoffer momenteel nog niet bevestigen. Ook over de daders is niet bekend. Wel werd in de buurt van de schietpartij van vanochtend een brandend voertuig aangetroffen.