NH Repo: Koor van zangers met dementie zingt delen Matthäus Passion Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Een gedeelte van het Participatiekoor in Haarlem heeft een vorm van dementie en kan amper de partituur en de tekst onthouden. Toch klinkt de Matthäus Passion op de repetitie voor het optreden komende zaterdag fabelachtig. Leo van Dijk slaat geen repetitie over. Want door te zingen krijgt hij het gevoel dat hij weer meedoet.

Geschreven door Geja Sikma

De afgelopen maanden hebben de koorleden in het verzorgingshuis Overspaarne delen van de Matthäus vaak geoefend, waarbij de ouderen met dementie hulp krijgen van de andere koorleden. Leo van Dijk is blij met 'zijn' twee begeleiders. "Vroeger als je in het jongenskoor zong, dan hoefde je maar naar het partituur te kijken en je wist het uit je hoofd. En dat is niet meer zo." Belichten

Het Haarlemse koor van zangers met en zonder dementie is een idee van Erik Zwiers. Hij schreef het boek 'Zolang ik leef' waarin hij mensen met dementie op de voet volgt. "Dementie wordt volksziekte nummer één en er kwamen steeds meer berichten van dwalende mensen op straat. Dit is zo'n serieus maatschappelijk probleem dat ik dacht: 'laat ik dit eens belichten'." Lees ook: NH Repo: Dochter filmt vader met dementie De zangers, de muzikanten en de vrijwilligers willen na het optreden komende zaterdag om 15.00 uur in de Doopsgezinde Kerk graag door met het Participatiekoor. Wilma Vermunt: "We willen de wereld bewijzen dat als je dementie hebt, je gewoon nog meedoet."