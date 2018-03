Deel dit artikel:











Kunst of kitsch in Heemskerk: "Een hoop rommel, maar af en toe een pareltje"

HEEMSKERK - Is het rommel of rijkdom? Die vraag beantwoordde de nationaal bekende taxateur Willem de Winter woensdagavond in het stadhuis van Heemskerk. Een lokale variant op het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch.

De Winter, vaste taxateur in bovengenoemd programma, liet zijn licht schijnen over de vele kunstobjecten die Heemskerkers hadden tentoongesteld. Waar komt het vandaan? Hoe oud is het? Maar natuurlijk de hamvraag voor velen: is het ook (veel) geld waard? "Het is net als overal: groen en rijp door elkaar heen. Een hoop rommel, maar ook een pareltje af en toe", aldus De Winter tegen NH Nieuws. Beelden en schilderijen

Peter Schadee, van organisatie Kijk! Heemskerk, zag niet alleen een bont gezelschap Heemskerkers naar het stadhuis komen. "Dit is kunst die bij mensen aan de muur hangt, gemaakt door nationaal en internationale kunstenaars", vertelt hij. "Er komen werken vanuit de hele wereld. Er is echt van alles aanwezig", aldus een trotse Schadee.