Geen regen verwacht tijdens The Passion

AMSTERDAM - Het blijft zeer waarschijnlijk droog tijdens de uitvoering van The Passion, vanavond in Amsterdam. Begin van de avond schijnt zelfs even de zon. Pas aan het eind van het populaire evenement kan er een spatje regen vallen, verwacht Weeronline.

Deze Witte Donderdag trekken enkele buien over het land met kans op wat onweer en hagel. De meeste buien komen voor boven het midden en oosten van het land. In Amsterdam, bij de voorbereidingen voor The Passion, is er ook kans op een enkele bui.

Het tv-spektakel, dit jaar voor de achtste keer, is ditmaal een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer. The Passion is vanaf 20.35 uur te zien op NPO 1. NPO Radio 2 zendt al vanaf 18.00 uur uit over het evenement.

Lees ook: Pasen trekt 850.000 toeristen: drukke avondspits verwacht

Eerste Paasdag blijft het droog maar wordt het wel koud voor de tijd van het jaar, met maximaal 8 graden. Op Tweede Paasdag wordt het een paar graden warmer, maar kan er een spat regen vallen.

Overigens verwachten de verkeersdiensten al vanmiddag vroeg een flinke drukte op de weg, doordat veel mensen er een lang weekend op uitgaan.