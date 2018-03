PvdA mist twee stemmen voor raadszetel, Blaricum weigert hertelling ondanks fouten

BLARICUM - De druiven zijn zuur, heel zuur voor de PvdA in Blaricum. De partij heeft geen raadszetel kunnen veroveren, maar het verschil is slechts twee stemmen. De gemeente vindt het echter niet nodig om de stemmen opnieuw te tellen, terwijl er wel kleine fouten bij het tellen zijn gemaakt. Dat blijkt bij navraag door NHNieuws.

Van verslaggever Joost Lammers



"Het is niet leuk, maar we kunnen niks", zegt een inmiddels gelaten lijsttrekker Daphne Rokebrand. Dat was afgelopen vrijdag wel anders, want toen twitterde de partij nog vol ongeloof dat ze op twee stemmen na geen restzetel had bemachtigd en de hertelling werd geweigerd. De partij heeft 254 stemmen gehaald. Dat zou een overwinning zijn, want de afgelopen vier jaar zat de PvdA niet in de gemeenteraad in Blaricum.



Lees ook: Hertelling in Zaanstad begonnen: "We zijn het verplicht aan de kiezer"



Waar een zo kleine marge in diverse gemeenten zoals Zaanstad, Velsen en Medemblik reden was om het zekere voor het onzekere te nemen en de uitslag in enkele gevallen ook anders uitviel, zien ze in Blaricum geen reden voor hertelling. "Er zijn geen onregelmatigheden bekend die daarvoor aanleiding gaven", zegt de gemeente in een reactie. Dat is volgens Rokebrand ook tegen haar gezegd: "Er is onderzoek gedaan door de burgemeester en de gemeentesecretaris."

Fouten bij tellen

Maar die onregelmatigheden zijn er wel, zo blijkt uit de schriftelijke reactie van Blaricum en uit het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag. Bij één stembureau is een stem meer geteld dan geregistreerd en bij één stembureau een stem te weinig. Dat betekent dat er fouten bij het tellen zijn gemaakt en toevallig gaat het om twee stemmen.



Lees ook: Gemeenteraadsverkiezingen: bekijk hier de uitslag in Blaricum

Dat beschouwt de gemeente toch als onvoldoende reden voor het hertellen van de 5.100 Blaricumse stemmen. "Het centraal stembureau kan alleen tot hertelling overgaan als er een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij de stemopneming zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Hiervan is in Blaricum geen sprake." De gemeente voegt daar nog aan toe dat er ook geen bezwaren zijn ingediend.



Geen steun van andere partijen

Volgens Dapnhe Rokebrand heeft de PvdA wel degelijk om een hertelling gevraagd, maar kon dat niet omdat de partij niet in de gemeenteraad zit. Ze heeft nog een beroep op de gemeenteraad gedaan, maar geen enkele andere partij wil haar steunen. "We hebben alle andere partijen gebeld, maar krijgen niemand mee." Een andere argument dat volgens de PvdA is gebruikt, is dat hertelling 25.000 euro zou kosten en daarmee te duur zou zijn. De gemeente zegt in reactie hierop 'geen idee te hebben van de kosten'.



"Het is zuur, heel zuur", concludeert Rokebrand nog maar eens. Op Twitter krijgt de PvdA wel steun van andere partijen uit andere gemeenten die het ook een vreemd verhaal vinden, maar Rokebrand ziet geen mogelijkheden meer om de verkiezingsuitslag aan te vechten. "We moeten het maar aannemen. Ik kan niks meer doen en wij nemen ons verlies. Over een paar jaar zijn er weer verkiezingen." De twijfel over de uitslag van deze verkiezingen zal blijven.

[Tweet:]