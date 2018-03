Deel dit artikel:











Dode bij schietpartij bij NDSM-werf in Amsterdam Foto: HFV Foto: HFV Foto: HFV

AMSTERDAM - (AT5) Bij een schietpartij op de Tt. Melissaweg op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord is een dode gevallen. Dat bevestigt de politie Amsterdam op Twitter. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

De politie en andere hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. Een getuige telt zeven politieauto's, drie ambulances en een traumahelikopter. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een verdachte van ongeveer 30 jaar en 1,70 meter lang met een muts op z'n hoofd. Het gaat om een verdachte die bij een zwarte auto is gezien. Op de Tt. Vasumweg is een tweede plaats delict gecreëerd. Daar is namelijk een brandend voertuig gevonden, zo laat de politie via Twitter weten.