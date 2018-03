Helderse visser door dolle heen met terugkeer oude bekende: "Zeehond Bertus is er weer!"

DEN HELDER - Hij vertrok in november uit de haven in Den Helder en sindsdien was er geen spoor vernomen van zeehond Bertus. Tot vannacht, vertelt de dolblije visser Bert de Groot. "Echt heel blij ben ik. Bertus is er weer, ik heb een smile van oor tot oor."

De Groot bekommert zich al meer dan vijftien jaar om het lot van de zeehond die hij ooit zag rondzwemmen in de Helderse haven. Waar andere mensen een kat of een hond hebben, heeft de visser Bertus, vertelt hij. "Hij is een soort huisdier. In al die jaren heb ik echt een band opgebouwd met dat beestje. Elke dag een visje geven, ja, daar geniet ik echt van."

De afgelopen weken vreesde De Groot even dat daar een einde aan zou komen. Net als voorgaande jaren ging Bertus ook eind vorig jaar de hort op in de wintermaanden. Normaal gesproken was hij in februari alweer terug in de haven en nu was april al bijna aangebroken en was er nog geen levensteken van de populaire zeehond.

Lees ook: Den Helders favoriete 'huisdier' zeehond Bertus is zoek

Racen naar Den Helder

Vannacht kreeg De Groot, tijdelijk werkzaam op de visafslag in Den Oever, tot zijn vreugde appjes van collega's in Den Helder. Daarin las hij dat ze Bertus zagen rondzwemmen. "Ze waren met de vissersboten vis gaan lossen. Bertus kan gewoon aan de motoren horen dat ze gaan lossen. En dan gaat -ie gewoon mee."

Hij gaat verder: "Ah man, ik ben zo blij. Ik zag meteen dat hij het was. Onmiskenbaar. Ik moet m'n werk nog even afmaken, met de spiering en garnalen hier. Maar zodra ik klaar ben, race ik naar Den Helder."