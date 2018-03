Poptempel Paradiso viert vijftigste verjaardag

AMSTERDAM - (AT5) Paradiso bestaat vrijdag precies vijftig jaar en dat wordt gevierd met een verjaardagsweekend. Vandaag, morgen en overmorgen is er van alles te doen in de Amsterdamse concertzaal, zoals optredens van artiesten die een bijzondere band hebben met de poptempel. Het feest eindigt met een muzikale reis door de geschiedenis van de poptempel.

Op 30 maart 1968 opende het 'Cosmisch Ontspanningscentrum Paradiso' aan de Weteringschans. Het poppodium kent inmiddels een rijke historie van veel bijzondere optredens.

Ronnie Flex

Vanavond staan My Baby, Ronnie Flex en Jungle By Night op het podium. De dag van morgen staat volledig in het teken van hiphop, met optredens van gevestigde en nieuwe acts als Leafs, Bokoesam, De Jeugd van Tegenwoordig en Rico & Sticks. Zaterdagavond begint rond middernacht een bont nachtprogramma met optredens van onder anderen Paul Jay, Joost van Bellen & Dimitri en Nederlands eerste elektronische muziekband Quazar. Het feest eindigt met een 'onconventioneel paasontbijt'.

Naast het driedaagse programma in Paradiso komen de NOS en NTR zaterdag met twee uitzendingen over de poptempel en is vanaf vrijdag een tentoonstelling te zien in het Amsterdam Museum.