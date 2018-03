Deel dit artikel:











Meer vrouwen in de gemeenteraad

NOORD-HOLLAND - De nieuwe gemeenteraden tellen flink meer vrouwen dan voorheen. Het aantal vrouwen is in veel plaatsen met gemiddeld 20 procent gegroeid. In sommige gemeenten is de verdeling tussen mannen en vrouwen in de raad nu zelfs in evenwicht, zoals in Amsterdam en Heerhugowaard.

Het gemiddelde percentage vrouwen ligt rond de 34 procent, een stevige groei vergeleken met de 28 procent van vier jaar geleden. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Trouw en uit voorlopige gegevens van het burgerinitiatief 'Stem op een vrouw'. De krant heeft bij de zeventig grootste gemeenten navraag gedaan. Die gemeenten zijn een goede indicatie voor de rest van het land. Bij de vorige raadsverkiezingen gaven ze samen een gemiddeld beeld van heel Nederland. Lees ook: Vrouwelijke politici strijden voor meer vertegenwoordiging in de politiek Bij de onderzochte gemeenten hebben minstens 75 extra vrouwen dankzij een voorkeurstem alsnog een plek in de raad gekregen. Niet alle gemeenten hadden deze gegevens al beschikbaar, waardoor het werkelijke aantal hoger kan zijn.