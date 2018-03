Sportclub Muiden timmert weer aan de weg: "The sky is the limit"

MUIDEN - Na jaren van afzien en onzekerheid schijnt de zon weer bij Sportclub Muiden. Ze hebben een prachtig clubhuis, twee voetbalvelden en ook de ledenaantallen nemen weer toe. NH Nieuws mocht een kijkje nemen.

"Dat de KNVB ons heeft aangewezen als gastheer voor het Nederlands meidenelftal onder 13 zegt ook wel iets. Alles is hier goed geregeld. En het kunstgrasveld is een van de beste van Nederland", vertelt voorzitter Richard van Kooij vol trots terwijl de verslaggever van NH Nieuws rondleidt. Op het veld spelen de jonge leeuwinnen tegen een meidenclub uit Canada. Dat het regent maakt de meiden niet uit. Het kunstgras kan prima bespeeld worden.

Dat de KNVB voor Sportclub Muiden kiest als gastheer komt volgens de voorzitter mede door de gastvrijheid van de vele vrijwilligers, die zich volop inzetten voor de club. Het zijn ook de vrijwilligers die zelf het clubhuis (een voormalige strandtent) hebben omgebouwd tot een plek waar het heerlijk toeven is.

Zware tijd

Het was een zware tijd voor de club, die in 2020 haar 100-jarig bestaan hoopt te vieren. Het leek er zelfs even op dat de club kopje onder zou gaan. In 2015 had de club nog maar 150 leden terwijl het de jaren ervoor nog 350 waren. "Als je een jaar lang geen locatie hebt, geen clubhuis en geen eigen veld is dat niet heel plezierig. Dan kiezen mensen voor een andere club", legt de voorzitter uit.

De ellende begon in 2010, toen duidelijk werd dat de club moest verhuizen vanwege de bouw van de nieuwe woonwijk De Krijgsman. Na jaren strijd met de gemeente kwam er in 2016 eindelijk zicht op een nieuwe locatie op het Bredius terrein aan de rand van Muiden. Maar dat moest eerst nog helemaal opgebouwd worden. "De gemeente Gooise Meren snapt nu hoe belangrijk SC Muiden is voor de gemeenschap van Muiden. En ook de nieuwe bewoners willen graag sporten", vertelt Richard.

Dat de gemeente grote plannen heeft, blijkt wel uit het feit dat er twee hockeyvelden aangelegd worden. En dat er vergevorderde plannen zijn om een complete sporthal te bouwen achter de huidige kantine. "Dus dan we kunnen gaan zaalvoetballen, zaalhockeyen en noem maar op. The sky is the limit", aldus de voorzitter.