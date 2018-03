Ambtenaar op non-actief: "Dit is belangenverstrengeling, je bent zo chantabel als wat"

BERGEN - "Dit kan niet, dit is belangenverstrengeling", zo omschrijft klokkenluider Fred Vos zijn ontdekking over de Bergense ambtenaar die geld zou hebben geleend van een projectontwikkelaar die actief is in Bergen. "Meer dan terecht dat de gemeente hem schorst en onderzoek naar hem laat doen."

De Facebook-pagina Samen Bergen Verzetten, die in het beheer is van Fred Vos, is al langere tijd bezig met onderzoek naar het reilen en zeilen van het bestuur en de ambtenarij van de gemeente Bergen. De pagina wil misstanden aan het licht brengen en dat lijkt nu te lukken.

Lees ook: Bergense ambtenaar op non-actief vanwege onderzoek naar verstrekte hypotheek

Fred Vos: "We hebben het kadaster geraadpleegd en toen stuitten we op de ongelooflijke ontdekking dat de desbetreffende ambtenaar een tweede hypotheek verstrekt gekregen heeft door een vastgoedondernemer. Deze projectontwikkelaar is actief in Bergen en doet daar zaken met deze ambtenaar. En als ambtenaar mag je natuurlijk nooit geld aannemen van een projectontwikkelaar."

Chantabel

"Het is een belangrijke ambtenaar en verantwoordelijk voor een hoop grote projecten in de gemeente. Denk aan de '7 Dorpelingen', de sporthal en de voetballocatie. Dat wordt nu ook wat twijfelachtig. Wat heeft daar allemaal plaatsgevonden?" Volgens Vos is het meer dan terecht dat de ambtenaar op non-actief is gesteld en dat er onderzoek naar zijn handelen wordt gedaan. "Je bent zo chantabel als wat."

Geschokt

Het besluit van het gemeentebestuur kan de goedkeuring dragen van Bergense raadsleden. "Het is een verstandige beslissing van het college", stelt Femke Ouëndag van GroenLinks. Annelies Anema van Gemeentebelangen BES deelt die mening en is ook geschokt. "Ik vind het verbazingwekkend wat ik gezien heb. Deze mogelijke belangenverstrengeling kan ethisch niet."

Ouëndag wil het onderzoek verder afwachten. "Dit is ontzettend vervelend voor de gemeente, maar ook voor hem". Volgens Anema verdient Fred Vos ook waardering: "Fred wordt altijd weggezet als een oproerkraaier, maar hij heeft het toch maar boven water getoverd."

Beerput

Volgens Fred Vos volgen er snel nog meer onthullingen. "De deksel is nu van de beerput af. Er lopen nog diverse gesprekken met burgers en ondernemers. Zeker nu deze ambtenaar op non-actief gesteld is, weet ik zeker dat mensen zich veilig genoeg voelen om wat te gaan roepen."