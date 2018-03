Deel dit artikel:











Spoorwegovergang Hilversum krijgt flitspaal: door rood rijden beboet Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - In Hilversum komt bij de spoorwegovergang aan de Noorderweg 58 een flitspaal. Weggebruikers die nog net voor het sluiten van de slagbomen willen oversteken, worden in de toekomst geflitst en krijgen een boete. Het is de eerste keer dat er bij een spoorwegovergang een flitspaal komt.

Volgens ProRail zijn er maandelijks zeker 370 bijna-aanrijdingen bij overwegen. Treinen moeten in zo'n geval een noodstop maken en dat kost veel tijd. ProRail denkt dat er nog veel meer incidenten zijn, want niet alle gevallen worden gemeld. Er zijn ook veel mensen die door rood lopen en dat wordt lang niet altijd gezien. "De overweg passeren als de bomen naar beneden zijn of gaan is niet alleen strafbaar, maar ook gevaarlijk. Een trein kan sneller bij de overweg zijn dan je denkt", zegt ProRail. Automobilisten en brom- en snorfietsers die het spoor oversteken als de rode lampen knipperen, worden vanaf deze week op de bon geslingerd.