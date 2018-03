Uitslag van hertelling Zaanstad uitgesteld na hele dag tellen

ZAANDAM - De hertelling in de gemeente Zaanstad heeft nog geen uitslag opgeleverd. Burgemeester Jan Hamming vroeg vanavond de gemeenteraad om een dag uitstel. Hij wilde niet precies zeggen waarom er nog geen uitslag is.

Hamming benadrukte alleen "dat het zorgvuldig moet gebeuren". De Partij voor de Dieren en Rosa moeten dus nog in spanning afwachten wie van de twee een extra zetel krijgt.

Lees ook: Veel vrijwilligers op de been voor hertelling Zaanstad: "Belangstelling is groot"

De Partij voor de Dieren had de hertelling aangevraagd omdat het een stem te weinig had voor een tweede raadszetel. Vandaag is de hele dag geteld door tientallen vrijwilligers. Eerst zou de uitslag om 17.30 bekend worden gemaakt, vervolgens om 19.00 uur en uiteindelijk kondigde de burgemeester aan dat het pas morgenavond wordt na 17.30 uur.