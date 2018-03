Hackers slaan toe in Noord-Holland: 21 auto's in korte tijd leeggeroofd

NOORD-HOLLAND - Een tweetal hackers heeft afgelopen november op listige wijze zeker 21 auto's leeggeroofd in de kop van Noord-Holland. Ze gingen er vandoor met airbag- en navigatiesystemen.

De dieven sloegen toe in Bergen, Heiloo, Julianadorp, Hoorn en Schagen. In het opsporingsprogramma Bureau NH zijn vanmiddag beelden van het tweetal getoond.

'Slimme' inbrekers

De mannen maakten gebruik van een zogenoemd 'relay attack system'. Hierbij kopiëren de criminelen de geheime sleutelcode van de auto, om zo zonder problemen in de auto te komen. De hackers stelen de sleutelcode dwars door een deur of een muur van een huis heen, terwijl zij doodgewoon op de oprit of parkeerplaats staan.

Hoe bescherm je je auto tegen deze hackers?

- Installeer een alarmsysteem dat niet op dezelfde sleutel is geprogrammeerd

- Stop je sleutel in een (koek)blik, dat blokkeert elektrische velden

- Koop een autootje met draaislot en monteer een goedkope radio



Lees ook: Zo voorkom je dat je auto gehackt wordt

Eerder berichtte NH Nieuws al over deze nieuwe vorm van inbreken. Toen viel ook op videobeelden te zien hoe twee mannen met scanner een auto wisten te openen.

Lees ook: BMW opengebroken in Heemstede: "Trekken 'm zo leeg"

In november zei de politie tegen NH Nieuws dat het waarschijnlijk om een landelijk opererende bende gaat. "Je ziet wel vaker bij inbraken dat er pieken zijn, maar nu zijn er wel echt opvallend veel inbraken gepleegd", aldus een woordvoerder toentertijd tegen NH Nieuws.

Herken je de mannen op de beelden? Neem dan contact op met de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. De hele aflevering van Bureau NH is hier terug te kijken.