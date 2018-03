Opgepakte man in liquidatie-onderzoek meldde zich eerder vandaag al op politiebureau

AMSTERDAM - (AT5) Een 27-jarige man is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken zou zijn bij de liquidatie van crimineel Anass el Ajjoudi in januari dit jaar. Hij is vanmiddag door een arrestatieteam opgepakt. Opvallend genoeg had hij zich eerder vandaag al op het politiebureau in Amsterdam gemeld.

De 29-jarige El Ajjoudi werd 17 januari in de Cornelis Springerstraat doodgeschoten. Opsporing Verzocht zond gisteravond beelden uit van een groepje mannen dat mogelijk betrokken zou zijn bij de schietpartij.

Lees ook: Crimineel Anass el Ajjoudi omgekomen bij schietpartij in Amsterdam

Een andere man die zichzelf op deze beelden herkende, nam eerder vandaag contact op met AT5. Op de beelden is te zien hoe hij en drie andere mannen een snackbar ingaan. "We wonen daar om de hoek. We gaan daar elke dag naar binnen om iets te eten. We komen allemaal uit de Diamantbuurt. Maar met die schietpartij hebben we niets te maken."

Geen gesprek met recherche maar met wijkagent

De vandaag gearresteerde man had zich gisteravond al telefonisch bij de politie gemeld en verscheen vandaag na een afspraak te hebben gemaakt op het politiebureau aan de President Kennedylaan. Eenmaal daar bleken de aanwezige agenten van niets te weten. De verantwoordelijk rechercheur was niet beschikbaar en daarom had hij een gesprek met de wijkagent, aldus zijn advocaat Gerald Roethof.

Lees ook: Bloemen neergelegd voor geliquideerde crimineel El Ajjoudi in Amsterdam

Die agent zou hebben toegegeven dat hij al voor de uitzending wist wie de mannen op de beelden waren. Roethof, die ook de vandaag gearresteerde verdachte bijstaat, is zeer verontrust over de tactieken. Hij noemt de actie van justitie 'totaal onbegrijpelijk'. 'Het lijkt een soort fishing expedition om ruis te creëren. Maar wel over de rug van mijn cliënt.'