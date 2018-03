Zo voorkom je dat je auto gehackt wordt

NOORD-HOLLAND - Het komt steeds vaker voor: criminelen hacken het sleutelsysteem van een auto en slopen vervolgens alle ingebouwde apparatuur eruit. Zo sloeg een criminelenduo in november afgelopen jaar maar liefst 21 keer toe bij auto's in de kop van Noord-Holland. Kan je hier iets tegen doen? NH Nieuws zocht het voor je uit.

Reinier Schneiders van autobedrijf Anjema & Schneiders ziet het geregeld. "Het is een complete chaos als de auto's hier binnenkomen", vertelt hij aan NH Nieuws. "Ze pakken een kniptang en ze knippen alles door. Airbags zijn heel populair, én navigatiesystemen."

Maar hoe voorkom je nu dat de hackers je auto binnenkomen, óf nog erger, dat ze ermee wegrijden? "Een goede startblokkering monteren", laat Scheiders weten. "Dan kunnen ze nog wel in de auto, maar kunnen ze niet met de auto weg. En een goed alarmsysteem, die níet op dezelfde sleutel is geprogrammeerd. Dan kun je dat soort dingen voorkomen, want dan gaat het alarm af. En dat schrikt toch nog wel steeds af."

Ook is er een huis-, tuin-, en keukenoplossing: een koekblik. "Heel simpel: sleutel erin", legt Schneiders uit. "Dan komt de sleutel in een kooi van Faraday (blokkeert elektrische velden, red.) en kan het signaal niet meer opgevangen worden door externe apparaten."

Laatste slimme tip

En als je daar allemaal niet aan wil denken, dan heeft Schneiders nog een laatste slimme tip: "Je kan wat dat betreft beter een oud autootje hebben met een draaislot. En een goedkope radio, dan blijft het zitten."