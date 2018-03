Bergense ambtenaar op non-actief vanwege onderzoek naar verstrekte hypotheek

BERGEN - Een Bergense ambtenaar is in opspraak gekomen, nadat hij door een klokkenluider werd beschuldigd van belangenverstrengeling. De man zou een deel van zijn hypotheek hebben verkregen via een projectontwikkelaar waarmee hij ook in zijn functie als ambtenaar zaken doet. De gemeente laat weten een onderzoek te zijn gestart en de man op non-actief te hebben gesteld.

Op de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten werd gisteren een bericht geplaatst waarin werd gesteld dat ene EvH in 2006 een hypotheeksom van 165.000 euro heeft afgesloten bij projectontwikkelaar Ory. Diezelfde projectontwikkelaar zou volgens de beheerder van de pagina, die naar eigen zeggen is ingesteld om 'misstanden van de gemeente Bergen aan de orde te brengen', "opeens veel projecten te ontwikkelen hebben in Bergen".

Deze stellingname wordt in de bijlage van het bericht onderbouwd met hypotheekinformatie uit het online kadaster. "En laten wij nou eens niet uitvoerig gaan zeuren en zeiken over onethisch, immoreel of belangenverstrengeling. Of meldingsplichten, integriteit. Dat laten we nou eens lekker aan jullie", eindigt het bericht.

De gemeente laat het volgende weten aan NH Nieuws:

"De afgelopen dagen zijn in diverse media berichten verschenen over het vermeend onjuist handelen van een werknemer van de BUCH-werkorganisatie (destijds in dienst van de gemeente Bergen). We zijn overvallen door de nieuwe informatie waar we gisteren en vandaag kennis van hebben genomen."



"We begrijpen heel goed dat dit vraagtekens oproept. We vinden het daarom van het grootste belang, zowel maatschappelijk als bestuurlijk, om precies uit te laten zoeken hoe het zit. Daarom hebben wij besloten hier objectief onderzoek naar te laten doen door een extern bureau. Gedurende het onderzoek is de betreffende ambtenaar op non-actief gezet."



"We betreuren het zeer dat we deze stap moeten nemen, maar vinden het gezien de inhoud van deze nieuwe informatie noodzakelijk."