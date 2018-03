Boosheid om vervolging Gilly: "Het is de wereld op z'n kop"

HILVERSUM - Het nieuws over de vervolging van Gilly Emanuels door het Openbaar Ministerie is in Hilversum ingeslagen als een bom. Buurtbewoners kunnen bijna niet geloven dat de zo getreiterde eigenaresse van de ijssalon nu voor de rechter moet verschijnen.

"Het is de wereld op z'n kop. We zijn eigenlijk verbijsterd dat het Openbaar Ministerie het werkelijk doorzet want het slaat helemaal nergens op", zegt een buurtbewoner.

Lees ook: Belaagde eigenaresse ijssalon vervolgd voor mishandeling: "Ik ben sprakeloos"

Iemand anders laat weten: "Dit is gewoon een racistisch oogpunt van de jongelui geweest. Ze hebben net zo lang lopen zuigen bij haar tot het conflict er was. Ze heeft zich heel lang ingehouden, en ik vind het meer dan walgelijk dat zij nu terechtstaat."

Gilly wordt bijgestaan door advocaat Richard Korver: "Het OM lijkt bijna de burgemeester na te praten die toen hij ter plaatse was zei: 'ze moeten ophouden met het over en weer pesten'. Nou, mevrouw Emanuels heeft nooit gepest."

Uit heel het land stromen inmiddels de steunbetuigingen binnen en er worden zelfs crowdfundingsacties gestart.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat ze liever mediation hadden toegepast tussen Gilly en de jongeren. "Maar dat is niet gelukt. Door beide partijen is aangifte gedaan, dan moeten we overgaan tot vervolging." De exacte toedracht moet uiteindelijk op de zitting besproken worden en de rechter moet bepalen wie schuldig is. Het is nog niet bekend wanneer de zitting zal plaatsvinden.